Кабардино-Балкария в числе регионов с самыми доступными ценами на жилье. Минстрой России на своем сайте опубликовал информацию о средней рыночной стоимости квадратного метра во втором квартале — 2018.05.11





По данным ведомства, в нашей республике эта сумма составляет 28381 рубль. Лидерство по ценовой доступности Кабардино-Балкария делит с Адыгеей. Кстати, в нашем регионе этот показатель не меняется уже больше года. А вот самая дорогая недвижимость традиционно в Москве и Санкт-Петербурге. В столице цена достигает почти 92-х тысяч. Добавлю, что официально установленная средняя рыночная стоимость жилья в регионах нужна, чтобы рассчитать размер социальных выплат на покупку или строительство домов и квартир.