Кабардино-Балкария в числе регионов с самыми доступными ценами на жилье. Минстрой России на своем сайте опубликовал информацию о средней рыночной стоимости квадратного метра во втором квартале — 2018.05.11


По данным ведомства, в нашей республике эта сумма составляет 28381 рубль. Лидерство по ценовой доступности Кабардино-Балкария делит с Адыгеей. Кстати, в нашем регионе этот показатель не меняется уже больше года. А вот самая дорогая недвижимость традиционно в Москве и Санкт-Петербурге. В столице цена достигает почти 92-х тысяч. Добавлю, что официально установленная средняя рыночная стоимость жилья в регионах нужна, чтобы рассчитать размер социальных выплат на покупку или строительство домов и квартир.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.05.11 18:25

— Социалист лэжьыгъэм и л1ыхъужь, Хэку зауэшхуэм и ветеран Евтушенко Николай и ныбжьыр нобэ илъэс 97-рэ ирокъу.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.05.11 18:23

— ГИБДД жаш водительлени сакълыкъгъа чакъырады.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.11 18:21

— Юрий Коков поздравил Героя Социалистического труда Николая Евтушенко.

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.05.11 16:31

— Ветеран Евтушенко Николай и ныбжьыр илъэс 97 ирокъу.

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