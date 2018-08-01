Кабардино-Балкария – в числе регионов с самой чистой землей. — 2018.08.20

Такая информация озвучена в докладе Рос_потреб_надзора о санитарно-эпидемио_логической обстановке в стране.

Специалисты ведомства провели исследования во всех субъектах России. Почти половина образцов почвы собрана на территориях детсадов, школ и детских площадок. В некоторых пробах обнаружены такие вредные вещества, как марганец, свинец, ртуть и пестициды. Возглавил этот анти_рейтинг Приморский край, где 44 процента образцов не соответствовали нормам по санитарно-химическим показателям. А в списке регионов, где превышения не зафиксировано, наряду с Кабардино-Балкарией, также Севастополь, Чечня, Ингушетия, Калмыкия, Адыгея и Дагестан.