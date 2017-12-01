Глава Кабардино-Балкарии прокомментировал итоги состоявшейся большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина — 2017.12.15





По мнению Юрия Кокова, одним из базовых заявлений стало возвращение России к устойчивому экономическому росту, дальнейшая поддержка промышленного и сельскохозяйственного производства, социальной сферы, программ развития здравоохранения и образования. «Даны четкие и конкретные разъяснения по наиболее сложным темам региональной повестки. Среди них снижение коммерческой задолженности до уровня не более половины собственных доходов. Это особенно важно для таких территорий как Кабардино-Балкария, где долговые обязательства составляют 75% от бюджета региона, — подчеркнул Глава республики. — Копившиеся годами, они не дают возможности эффективно решать задачи развития». «Как совершено справедливо было сказано, это решение на местах «воспринято с большим энтузиазмом». Для нас оно огромное подспорье, которое в сочетании с поиском дополнительных источников пополнения доходной части республиканского бюджета позволит решить эту серьезнейшую проблему. Главный посыл – наращивание усилий по повышению уровня жизни населения. И это именно та задача, над решением которой мы будем настойчиво работать», — отметил Юрий Коков.