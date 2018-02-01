К участию в выборах главы государства готовятся и люди с ограничениями по здоровью — 2018.02.19



Разъяснительный семинар состоялся в республиканском отделении Всероссийского общества слепых. Организовали его сотрудники Избиркома Кабардино-Балкарии. В работе задействовали представителей молодежных объединений. Вначале состоялась беседа об избирательных правах россиян. Участники интеллектуальной игры соревновались в знании Конституции и избирательного законодательства, а также демонстрировали творческие номера. Присутствующим вручили специально подготовленные комплекты информационных материалов, удобных для восприятия.