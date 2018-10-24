К слову, лидировали в эти дни и наши масс-рестлеры… — 2018.10.24

На чемпионате России среди юношей представители сборной Кабардино-Балкарии получили сразу 6 медалей различного достоинства.

Соревнования прошли в Чебоксарах и собрали больше трёхсот спортсменов из разных уголков страны. Нашу республику представили три девушки и девять юношей. Золото чемпионата досталось самой маленькой участнице – Амине Губжевой. Она провела четыре поединка. Не уступив соперницам ни одного балла, выиграла с общим счетом 8:0. Второе место занял Астемир Гаунов. Еще четверо спортсменов стали бронзовыми призерами. Отмечу, что для большинства представителей нашей сборной выступление на чемпионате было дебютным. Тем не менее, каждый показал хорошую технику борьбы и стремление к победе.