К сезону паводков готовы… Специалисты «Каббалкэнерго» провели все необходимы работы, которые позволят предотвратить возможные аварийные ситуации, сообщили в компании — 2017.03.21





Завершен осмотр оборудования на энергообъектах, опор воздушных линий, зданий и сооружений, которые могут попасть в зону подтопления, схода лавин или камнепада. Проинспектированы берегоукрепительные сооружения. Сотрудники «Каббалкэнерго» были неоднократно проинструктированы, как действовать в случае происшествий природного характера. Юрий Губжоков сообщил, что налажено взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, администрациями городов и районов, чтобы оперативно отреагировать на изменения паводковой ситуации.