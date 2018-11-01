К 25-летию избирательной системы России … — 2018.11.30

Сегодня в Доме правительства Кабардино-Балкарии прошло награждение ветеранов этой сферы.

Здесь люди, в разные годы,работавшие в отрасли и заслужившие большой авторитет среди коллег. В их числе и бывшие руководители избирательной комиссии КБР – Юрий Кетов, Каральби Бесланеев, председатель нальчикского подразделения Феликс Шомахов, ветераны Маржан Чегембаева и Валентина Пантелеева. Приурочили церемонию к юбилею Избиркома, 25- летие которого в этом году отмечается в стране. По мнению специалистов, комиссия Кабардино-Балкарии всегда считалась одной из лучших в России.

Памятная медаль к юбилею сделана из серебра. Награждают ими во всех регионах страны, рассказали в Избиркоме.