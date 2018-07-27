Юрием Коковым даны поручения Правительству КБР, руководству Баксанского района оказать всестороннюю помощь семье погибшей и пострадавшим в результате ДТП на федеральной дороге «Кавказ» — 2018.07.27


Глава КБР побывал на месте аварии. По предварительным данным, на трассе в Баксанском районе столкнулись автомобиль «Мерседес» и автобус, следовавший по маршруту «Москва-Нальчик», в котором находилось 34 пассажира. В результате ДТП водитель «Мерседеса» погибла на месте, пять человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в лечебные учреждения республики, их жизнь вне опасности.

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.07.27 18:28

— КъБ-м къыщыхъуа гъуэгу насыпыншагъэм зы бзылъхугъэ хэк1уэдащ.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.07.27 18:25

— Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса в Баксанском районе находятся в больницах республики.

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