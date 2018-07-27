Юрием Коковым даны поручения Правительству КБР, руководству Баксанского района оказать всестороннюю помощь семье погибшей и пострадавшим в результате ДТП на федеральной дороге «Кавказ» — 2018.07.27





Глава КБР побывал на месте аварии. По предварительным данным, на трассе в Баксанском районе столкнулись автомобиль «Мерседес» и автобус, следовавший по маршруту «Москва-Нальчик», в котором находилось 34 пассажира. В результате ДТП водитель «Мерседеса» погибла на месте, пять человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время они доставлены в лечебные учреждения республики, их жизнь вне опасности.