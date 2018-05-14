Эльбрус вновь претендует на получение звания «Лучший горнолыжный курорт России» — 2018.05.14





Это одна из номинаций ежегодной премии «Лидеры спортивной индустрии страны». Народное онлайн-голосование открыто на сайте WinterCongress.ru. Принять участие может любой пользователь интернета, но не более раза в сутки с одного IP-адреса. Голосование продлится до 20-го мая. В 2017-м Эльбрус стал обладателем премии именно в номинации «Лучший горнолыжный курорт страны». В нынешнем году конкуренцию высочайшей точке Европы составляют два места активного отдыха в Челябинской области. Сейчас Кабардино-Балкария – в лидерах. В рамках конкурса победителей также определяют в номинациях «Лучший отель, ледовый дворец, СМИ и спортсмен».