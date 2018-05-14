Эльбрус вновь претендует на получение звания «Лучший горнолыжный курорт России» — 2018.05.14


Это одна из номинаций ежегодной премии «Лидеры спортивной индустрии страны». Народное онлайн-голосование открыто на сайте WinterCongress.ru. Принять участие может любой пользователь интернета, но не более раза в сутки с одного IP-адреса. Голосование продлится до 20-го мая. В 2017-м Эльбрус стал обладателем премии именно в номинации «Лучший горнолыжный курорт страны». В нынешнем году конкуренцию высочайшей точке Европы составляют два места активного отдыха в Челябинской области. Сейчас Кабардино-Балкария – в лидерах. В рамках конкурса победителей также определяют в номинациях «Лучший отель, ледовый дворец, СМИ и спортсмен».

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Радио КБР 18.00 kab — 2018.05.14 18:30

— Правительствэм аукцион ирегъэк1уэк1.

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Радио КБР 18.00 bal — 2018.05.14 18:29

— КъМ-да маданият юйлени ремонту бла байламлы конкурс башланганды.

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Радио КБР 18.00 rus — 2018.05.14 18:28

-Глава Кабардино-Балкарии провел рабочее совещание по вопросам дальнейшего строительства,

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Радио КБР 16.00 kab — 2018.05.14 16:29

— Къуажэм дэт щэнхабзэмк1э унэхэр къагъэщ1эщ1эжынущ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2018.05.14 16:27

— КъМ-да маданият юйлени ремонту бла байламлы конкурс башланганды.

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