«Я выбираю жизнь»… — 2018.11.30

Митинг под таким названием прошел сегодня в Нальчике. Посвятили его Всемирному дню борьбы со СПИДом.

У Дворца культуры профсоюзов собрались студенты средне-специальных учебных заведений, волонтеры-медики, представители общественности. Организатором встречи выступил Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. По его данным, в республике сегодня на учете состоит свыше 9 сотен ВИЧ-инфицированных, в России – более миллиона, в мире – 37 млн. человек.

По словам медиков, болезни не нужно бояться, но крайне важно знать, как защитить себя от инфекции. Молодежи также рассказали о путях заражения СПИДом. Кроме того, возле ДК работала передвижная лаборатория, где каждый желающий абсолютно анонимно мог сдать тест на ВИЧ и уже через 20 минут получить свои результаты.