Изменения в госпрограмму по развитию транспортной системы республики позволят отрасли развиваться более эффективно. — 2018.08.08

Об этом заявили сегодня в Нальчике на заседании кабинета министров.

В госпрограмме детально проработаны вопросы функционирования автомобильного, городского электрического, железнодорожного и воздушного транспорта, а также обеспечения бесперебойной связи и безопасности при перевозках.

На заседании внесли изменения и в госпрограмму по развитию лесного хозяйства. Минздрав предложил к рассмотрению проект соглашения, по которому около 80 миллионов рублей будет направлено на развитие детских поликлиник. Средства поступят из бюджетов разных уровней. Также участники заседания внесли изменения в документ о формировании в республике жилищного фонда для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, утвердили порядок выплаты компенсаций учителям за их участие в проведении ЕГЭ. Кроме того, стало известно, что в республику безвозмездно поступят учебно-методические комплекты, призванные повысить финансовую грамотность учащихся и педагогов.