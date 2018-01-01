Изменение климата, состояние почвы, появление новых видов растений на территории Кавказа. — 2018.12.10

В Институте экологии горных территорий подвели итоги работы за год.

В настоящее время ученые задействованы в пяти исследовательских проектах Минобрнауки России. В течение года сотрудники института отслеживали состояние и особенности популяций крупных млекопитающих: леопардов, благородных оленей, туров. Проводился анализ хвойных лесов и мониторинг луговых эко_систем. В частности, в Баксанском и Суканском ущельях Кабардино-Балкарии обнаружен новый вид амброзии.

Исследования луговых эко_систем будут продолжены и в 19-м году. План экспедиции уже составлен.