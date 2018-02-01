Избирательная комиссия Кабардино-Балкарии и республиканский Союз женщин заключили сегодня соглашение о взаимодействии в период выборов президента России — 2018.02.02


Церемония состоялась в Нальчике. Документ подписали председатель Избиркома Вячеслав Гешев и руководитель общественной организации Аулият Каскулова. Предполагается, что члены Союза женщин будут работать на избирательных участках в роли наблюдателей. Соглашение предусматривает их обучение нюансам избирательного права. Ранее были подписаны соглашения о взаимодействии с другими некоммерческими организациями, действующими в республике. Затем состоялось очередное рабочее заседание Избиркома, на котором говорили об обеспечении контроля за изготовлением и доставкой бюллетеней для голосования, а также об обучении сотрудников участковых комиссий в период подготовки выборов.

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