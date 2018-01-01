Из-за выпавших ночью осадков на дорогах столицы республики сегодня образовалась гололедица — 2018.01.25





Выйти из «скользкой ситуации» автомобилистам помогли работники коммунальных служб. К работе они приступили с самого раннего утра.

За кадром: Уже к половине девятого лед с дорог успел сойти почти полностью: подействовали реагенты, которыми обработали проезжую часть. Пешеходную зону расчищали работники «Горзеленхоза». Массовая подсыпка не понадобилась, говорят специалисты, лишь в некоторых местах поверхность обработали песком. Синоптики предупреждают: в регионе – сильный туман, в том числе в ночное время, а утром возможно понижение температуры, то есть вновь не исключена гололедица на дорогах. Автоинспекторы рекомендуют водителям выдерживать необходимую дистанцию и оптимальный скоростной режим, а пешеходам – быть особо внимательными при переходе проезжей части. Соблюдать осторожность следует и в горах: по информации спасателей, на высоте больше тысячи метров лавиноопасно.