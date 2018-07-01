Итоги работы в первом полугодии обсуждали сегодня в республиканском Главке МЧС. Здесь организовали пресс-конференцию для журналистов — 2018.07.20





На вопросы работников медиа отвечал руководитель ведомства Михаил Надежин. По его словам, с начала 2018-го в регионе были зафиксированы две чрезвычайные ситуации – паводок в Эльбрусском районе в начале июля и крупная авария на федеральной трассе «Кавказ» в конце мая, когда погибли два человека и 14 пострадали. По количеству спасательных операции в горах и пожаров наблюдается снижение показателей, добавил Надежин. Кроме того, Михаил Надежин рассказал, что проверено больше 300 торгово-развлекательных центров, магазинов, досуговых учреждений, где выявлено около трех тысяч нарушений правил пожарной безопасности.