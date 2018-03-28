Итоги прошедшего Года экологии подвели в Минприроды республики — 2018.03.28





С отчетными докладами выступили руководители различных подразделений ведомства. В 2017-м проведен ряд русло регулировочных работ на реках Нальчик, Баксан, Куркужин и Деменюк, а также противо паводковые мероприятия на реке Малка. Произведен капитальный ремонт защитной дамбы на реке Чегем. Также завершен первый этап рекультивации Тырныаузского хвостохранилища. За прошлый год было выдано 4 лицензии на добычу и использование полезных ископаемых. Проведено более трехсот проверок санитарного состояния населенных пунктов республики. Посажено свыше 17-ти тысяч деревьев и кустарников. В числе задач на 2018-й – провести второй этап работ на реке Гунделен, продолжить расчистку русла реки Баксан в районе слияния с Герхожан-Су и завершить переиздание Красной книги республики. Также лучшим сотрудникам ведомства по итогам прошлого года вручили почетные грамоты Правительства КБР и Минприроды России.