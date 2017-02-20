Итоги деятельности в 2016-м сегодня подвели в республиканском Управлении Росреестра — 2017.02.20





В отчетном докладе руководитель ведомства Артур Жемуков сообщил, что сотрудники с поставленными задачами справились. По сравнению с 2015-м, зафиксировано увеличение кадастровых действий на 10 процентов. В прошлом году Управление продолжило работу по созданию единого реестра прав и государственного кадастра недвижимости. В электронный вид переведено более 23 тысяч дел. Благодаря проведенной инвентаризации, уточнили количество объектов недвижимости. По словам Жемукова, их число увеличилось. А с первого января этого года подразделение Росрееста оказывает гражданам услуги по кадастровому учету и регистрации прав по принципу «одного окна». Раньше они были самостоятельными. Существенно сократился срок предоставления таких услуг. Артур Жемуков сообщил, что действующее законодательство подразумевает создание единой базы сведений по объектам недвижимости. Формировать сводные данные уже начали.