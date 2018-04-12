Исполнение республиканского бюджета две тысячи семнадцать, реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда, подписание соглашений о сотрудничестве с другими регионами. На очередном заседании Правительства КБР сегодня рассмотрено более двух десятков вопросов — 2018.04.12


Кабинет министров утвердил отчет руководителя Минфина Жыр-Аслана Бештокова об исполнении прошлогоднего бюджета. В числе основных его показателей — доходы свыше двадцати пяти миллиардов рублей, объем безвозмездных поступлений — более пятнадцати миллиардов. По расходам большая часть пришлась на социальный блок, отметил Бештоков. Также сегодня утвержден проект соглашения о предоставлении бюджету КБР дополнительной финансовой помощи на обеспечение сбалансированности казны. Распределение средств уже закреплено распоряжением Правительства России. В соответствии с ним Кабардино-Балкарии будет выделено свыше ста девятнадцати миллионов рублей дотаций на выравнивание бюджетных отношений.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2018.04.12 18:34

-Нобэ косманавтикэм и дунейпсо махуэщ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2018.04.12 18:32

— Правительствону кезиулю жыйылыуу болгъанды.

Подробнее