Инвестпроекты общей стоимостью более 1,5 млрд рублей реализуются в Кабардино-Балкарии в 2018 году в рамках программы “Развитие Северо-Кавказского федерального округа”. — 2018.11.28

Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономического развития КБР.

В этом году в республике госпрограммой предусмотрена реализация четырех инвестпроектов, количество создаваемых рабочих мест более 150, из них три проекта реализуются в промышленности. Речь идет о производстве лакокрасочных материалов мощностью до 10 тыс. тонн-стоимостью около 260 млн, бетонных столбов для использования в интенсивных садах, на 150 млн и модернизации завода по производству пластиковой тары на 600 млн. По данным минэкономики КБР, за 9 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал региона составил 12 млрд рублей.