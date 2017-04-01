Инвалиды, а также семьи, в составе которых люди с ограниченными возможностями здоровья, могут получить земельные участки вне зависимости от того, есть ли у них необходимость в наделах. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет «Российская газета» — 2017.04.07



В пояснительной записке к документу говорится, что инвалиды в большинстве субъектов страны сталкиваются с неоднозначным подходом к решению этого вопроса. Поэтому в этой сфере необходимо обеспечить полную правовую ясность. Если проект будет принят, инвалидам дадут право на первоочерёдное получение земельных участков, в том числе бесплатно без права продажи в течение 5 лет либо в аренду без проведения торгов в целях индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Ключевым моментом станет то, что предоставляться такое право будет независимо от их нуждаемости в улучшении жилищных условий.