Интерактивную карту зон подтопления на территории Кабардино-Балкарии создают в Высокогорном геофизическом институте. Это часть реализации подпрограммы по предупреждению ЧС — 2017.11.28





Ученые уже подготовили небольшой фрагмент карты с разметкой опасных зон. Как подчеркивает заведующий отделом стихийных явлений ВГИ Анатолий Аджиев, при наличии прогноза об осадках специалисты смогут оперативно, в режиме онлайн определить, какие территории подвержены подтоплению, а значит лучше подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Интерактивная карта пригодится в строительстве и сельском хозяйстве. В Высокогорном геофизическом институте также планируют разработать сценарии развития неблагоприятных природных явлений в Кабардино-Балкарии и меры по предупреждению разрушительного воздействия стихии. Отмечу, что подпрограмма по предупреждению чрезвычайных ситуаций в республике рассчитана на 18-й — 20-й годы. Предполагается включить ее в федеральную госпрограмму по защите населения и территории от ЧС.