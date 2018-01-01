Институт публичной власти, ответственный за решение жизненно важных вопросов — 2018.12.26





Вопросы местного самоуправления обсудили сегодня на заседании республиканского Парламента. Депутаты, главы администраций городов и сел Кабардино-Балкарии, представители профильных министерств и ведомств говорили о том, как в регионе реализуется 131 федеральный закон. Отмечено, что документ, который был подписан президентом страны в 2003 году, дал муниципалитетам большие полномочия. Однако плохая собираемость налогов, нерешенные земельные вопросы, проблемы с экологией, а главное — недостаточное финансирование, не дают возможности реализовать закон в полной мере. По итогам круглого стола парламентарии рекомендовали правительству КБР разработать комплекс мер по созданию эффективной системы информационного и методического обеспечения муниципалитетов.