Инновационную медтехнику из Майского оценят специалисты со всего мира. — 2018.11.28

Завод «Севкаврентген-Д» сегодня представляет свою продукцию на международном форуме «Российский промышленник».

Проходит он в Санкт-Петербурге. Предприниматели называют его стартовой площадкой для заключения масштабных контрактов и поиска новых партнеров. «Севкаврентген-Д» — одно из передовых предприятий страны по производству современного цифрового медоборудования. В рамках промышленного форума его представители планируют наладить деловые связи и обсудить вопросы сотрудничества с крупными компаниями.