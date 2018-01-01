Именитая легкоатлетка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу на всероссийском турнире в Челябинске, сообщает пресс-служба профильной спортивной федерации страны — 2018.01.12





С первой попытки прохладянка взяла высоту один метр 95 сантиметров. Потом, уже в ранге победительницы соревнований, попыталась штурмовать два ноль один, но безуспешно. Напомню, свой первый турнир зимнего сезона — «Рождественские старты» в Минске — Ласицкене выиграла с результатом два метра ровно, вновь возглавив мировой прыжковый рейтинг.