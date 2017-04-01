«Студенческий лидер-2017». Региональный этап Всероссийского конкурса стартовал сегодня в Кабардино-Балкарском госуниверситете — 18.04.2017


Организатором выступает профсоюз студентов и аспирантов вуза. Студенческого лидера определят в творческой мастерской Александра Сокурова. В конкурсе примут участие шесть претендентов на выход в финал. Они будут соревноваться в знании нормативно-правовой базы в сфере образования, умении вести переговоры с представителями администрации университета и профессорско-преподавательским составом для защиты прав студентов. Также будущие лидеры продемонстрируют свое ораторское искусство и навыки работы с молодежью.

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— Зеиншэхэр псэуп1эк1э къызэгъэпэщыным трагъэк1уэдэну КъБм сом милуанищэ 70 къыхигъэк1ащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.04.18 16:25

— Китапны битеудуния кюнюне Нальчикде фестиваль къураллыкъды.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.18 16:24

— В КБР проходит «Неделя без турникетов».

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