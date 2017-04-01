«Студенческий лидер-2017». Региональный этап Всероссийского конкурса стартовал сегодня в Кабардино-Балкарском госуниверситете — 18.04.2017





Организатором выступает профсоюз студентов и аспирантов вуза. Студенческого лидера определят в творческой мастерской Александра Сокурова. В конкурсе примут участие шесть претендентов на выход в финал. Они будут соревноваться в знании нормативно-правовой базы в сфере образования, умении вести переговоры с представителями администрации университета и профессорско-преподавательским составом для защиты прав студентов. Также будущие лидеры продемонстрируют свое ораторское искусство и навыки работы с молодежью.