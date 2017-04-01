Иллюстрированные книги для слабовидящих малышей… 24 воспитанника интернатов из разных районов республики получили в подарок специализированные издания — 2017.04.18


Благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали представители Минтруда КБР совместно с Республиканским обществом слепых. Эти книжки отличаются от обычных рифлёной поверхностью, чтобы слабовидящий ребенок смог восполнить тактильными ощущениями недостаток зрительного восприятия. В дальнейшем организаторы планируют расширить акцию и вовлечь в нее как можно больше детей.

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Радио КБР 16.00 kab — 2017.04.18 16:26

— Зеиншэхэр псэуп1эк1э къызэгъэпэщыным трагъэк1уэдэну КъБм сом милуанищэ 70 къыхигъэк1ащ.

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Радио КБР 16.00 bal — 2017.04.18 16:25

— Китапны битеудуния кюнюне Нальчикде фестиваль къураллыкъды.

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Радио КБР 16.00 rus — 2017.04.18 16:24

— В КБР проходит «Неделя без турникетов».

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