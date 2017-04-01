Иллюстрированные книги для слабовидящих малышей… 24 воспитанника интернатов из разных районов республики получили в подарок специализированные издания — 2017.04.18





Благотворительную акцию для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали представители Минтруда КБР совместно с Республиканским обществом слепых. Эти книжки отличаются от обычных рифлёной поверхностью, чтобы слабовидящий ребенок смог восполнить тактильными ощущениями недостаток зрительного восприятия. В дальнейшем организаторы планируют расширить акцию и вовлечь в нее как можно больше детей.