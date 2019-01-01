И вновь выше всех! Всероссийская федерация легкой атлетики признала именитую прыгунью Марию Ласицкене из Кабардино-Балкарии лучшей легкоатлеткой года — 2019.01.11





А ее спортивный наставник в очередной раз назван лучшим тренером России. Таким образом Федерация подвела итоги 2018-го. Победители в нескольких номинациях были определены в ходе голосования на отчетной конференции, которая проходила в Москве. Титулов лучших спортсменка и ее тренер удостаиваются не впервые. Напомню, что в прошлом году наша землячка, которой 14-го января исполняется 26 лет, одержала победы на двадцати пяти крупных турнирах. Вручение заслуженных наград состоится в рамках открытия чемпионата России, который будет проходить в Москве с 13-го по пятнадцатое февраля.