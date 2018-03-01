И вновь группа горных разведчиков и инструкторов Южного военного округа проходит спецподготовку в Приэльбрусье — 2018.03.16





На этот раз в команде – больше ста армейцев. На первом этапе участники изучат особенности местного рельефа, требования безопасности при передвижении в горах, порядок действий в случае попадания под лавину. Кроме того, военнослужащие освоят порядок подготовки лыж и другого снаряжения и экипировки к применению. На практических занятиях военным альпинистам предстоит перемещаться на лыжах по снегу и льду, подниматься на склоны и осваивать скоростной спуск. На завершающем этапе разведчики совершат трехдневное восхождение на высоту около четырех тысяч метров в полной экипировке, которая весит 30 килограммов.