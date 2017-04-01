Ход реализации программы «Безопасная республика» обсудили на заседании профильной комиссии под руководством заместителя председателя Правительства Кабардино-Балкарии Владимира Болотокова — 2017.04.10





Как сообщил начальник отдела связи, транспортной безопасности и защиты информации Госкомтранса Альберт Мамбетов, к середине марта образовательные учреждения в райцентрах и по одному сельскому поселению в каждом районе нужно было подключить к системе, но это протокольное решение комиссии — по разным причинам — не выполнено. Вице-премьер подчеркнул, что эти вопросы надо решать, и дал поручение главам муниципалитетов представить в Правительство концепцию развития аппаратно-программного комплекса на местах. К системе «Безопасная республика» уже подключены все 13 муниципальных районов и городских округов. В неё входят камеры наружного видеонаблюдения, пункты экстренной связи «гражданин-полиция» и камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. По словам Альберта Мамбетова, средства, вложенные в проект, уже окупаются. Как прописано в контракте, в 16-м году «Ростелекому» должны были выплатить 90 миллионов рублей. Благодаря автоматизированным комплексам уже взыскано штрафов на сумму более 350-ти миллионов.