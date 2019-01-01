Химические элементы, формулы, реакции… Сегодня в «Солнечном городе» проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии — 2019.01.16





Отмечу, что в этом году из всех районов республики отобрали более тысячи трёхсот учеников. Задания разработаны центральными предметно – методическими комиссиями. Их получили утром, перед проведением олимпиады. По химии первый этап прошли 40 человек, а сегодня 11 школьников решают задания, чтобы выйти в финал.

Олимпиады пройдут по двадцати одному предмету. Победители региональных соревнований представят республику на заключительном этапе весной этого года. Если школьник стал призёром, баллы, полученные в финале, будут учитываться при поступлении в российские ВУЗы.