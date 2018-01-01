Херсонес Таврический и космодром «Восточный»… В Кабардино-Балкарии появились новые банкноты номиналом 200 и две тысячи рублей — 2018.01.10





На купюрах, которые Банк России начал выпускать в октябре прошлого года, изображены символы города-героя Севастополя и Дальнего Востока. Банкноты поступили в наличный оборот и есть во всех кредитных учреждениях республики, отмечают представители Нацбанка. Специалисты отмечают, что новые купюры имеют несколько степеней защиты, и подделать их практически не возможно.