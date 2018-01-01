ГТРК «Кабардино-Балкария» – в числе победителей 10-го всероссийского конкурса «Энергия воды». — 2018.12.11

Это состязание ежегодно проводит компания «Русгидро».

В номинации «Лучший тележурналист» лауреатом стала специальный корреспондент «Вестей. Кабардино-Балкария» Нуржан Кубадиева. Отмечен её сюжет о строительстве малой ГЭС в Верхней Балкарии. Материал вышел в эфир в начале этого года, причем не только в «Вестях. КБР», но и на федеральном канале «Россия 24». В этот раз на суд жюри было представлено больше двухсот работ из разных регионов. Отмечу, что наш канал — единственное СМИ из Кабардино-Балкарии, которое в этом году одержало победу в конкурсе.