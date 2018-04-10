ГТРК «Кабардино-Балкария» сегодня запускает новый проект… Это республиканский телевизионный конкурс «ТЕЛЕ-STARTUP». Теперь попробовать себя в роли журналиста может каждый в возрасте от 20 до 35 лет. Мы ищем талантливую, инициативную, творческую молодежь с лидерскими качествами и грамотной речью — 2018.04.10

«ТЕЛЕ-STARTUP» будет проводиться в два этапа. На первом принимаются различные информационные материалы: зарисовки, репортажи с места события, интервью, очерки. Их необходимо отправить по электронной почте на адрес telestartup@mail.ru. Съемки сюжетов и их монтаж могут быть сделаны как на профессиональной, так и на любительской технике, даже с помощью мобильного телефона. Но успеть надо до 5 мая. Авторы наиболее ярких работ пройдут во второй тур и смогут попробовать свои силы уже на профессиональном уровне. Победителей выберут зрители путем открытого голосования на сайте vestikbr.ru. Там же можно узнать и все подробности конкурса. Финалисты получат призы и возможность стажировки в нашей телерадиокомпании.