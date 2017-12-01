Готовность к зимнему сезону горнолыжных курортов Северного Кавказа и перспективы их развития — 2017.12.20





Эти вопросы стали темой обсуждения на совещании, организованном в Пятигорске полпредом Президента России в округе Олегом Белавенцевым. В диалоге принял участие председатель Правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков. Открывая заседание, Белавенцев отметил, что только за последние два года турпоток в горнолыжном секторе ЭСКАЭФО увеличился вдвое. В то же время для дальнейшего развития этого вида туризма необходимо стимулировать строительство новых объектов инфраструктуры для так называемого подготовленного потребителя. Речь идет о гостиницах и пансионатах среднего класса, мотелях, туристических базах, пунктах оказания медицинской помощи и проката снаряжения. По итогам совещания для выполнения этих задач решено создать Совет по туризму при полпреде Президента России в СКФО.