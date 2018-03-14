Готовность к пропуску паводковых вод в Эльбрусском районе выясняла межведомственная рабочая группа — 2018.03.14





В состав комиссии вошли представили заинтересованных ведомств во главе с вице-премьером Владимиром Болотоковым… На сегодня подрядчики уже провели работу по углублению дна и регулированию русла реки Баксан в районе «Герхожан-су». Частично произведена рекультивация сухого пляжа хвостохранилища Тырныаузского горно-обогатительного комбината. Помимо этого, специалисты проверили, не перегораживают ли реку затонувшие деревья. Обследование провели вплоть до поселка Эльбрус. По заключению рабочей группы угрозы прорыва водных потоков в данном состоянии нет. Однако нужно проводить плановую чистку русла и берегов Баксана от бревен и коряг, иначе пропускная способность может снизиться, отметили в МЧС. По итогам поездки были даны необходимые поручения.