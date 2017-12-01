Готова ли республика к проведению новогодних елок – выясняли в Нальчике на заседании специально созданного оргкомитета — 2017.12.22





В этом году праздничные представления для детей пройдут в Нальчике в здании Федерации профсоюзов. Главная елка республики уже установлена, сцена оформлена, спектакль отрепетирован, сообщили на встрече. Участники заседания особо отметили, что необходимо обеспечить слаженную работу всех заинтересованных служб. Фатимат Амшокова отметила, что на праздник в первую очередь будут приглашены ребята из малообеспеченных семей, сироты и дети с ограничениями по здоровью. На организацию представлений профсоюзы направят почти полтора миллиона рублей. Три с половиной миллиона выделяет республиканский бюджет на приобретение подарков.