Госпрограмма по защите от селевых потоков позволит создать в Кабардино-Балкария эффективную систему мониторинга опасных природных явлений, а также действенную систему оповещения граждан, считают в Южном региональном центре МЧС России — 2018.02.14





По данным представителей ведомства, которые оказались в распоряжении ТАСС, сейчас программа — на этапе согласования в заинтересованных министерствах. Речь идет о документе, рассчитанном на период с 18-го по 20-й годы с общим объемом финансирования больше 22-х миллиардов рублей. В Южном региональном центре МЧС считают, что эти меры помогут не только определить зону и время схода селей в горах Кабардино-Балкарии, но также оценить риски для дорог, населенных пунктов, объектов туристической сферы и сельского хозяйства.