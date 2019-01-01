Госавтоинспекция предлагает сократить количество экзаменов на водительские права — 2019.01.11





Документ уже размещен на портале проектов нормативных актов. Сейчас существует три испытания. Сначала нужно на компьютере сдать теорию. После – показать навыки управления на закрытом автодроме: тронуться с места, в горку, развернуться, заехать в гараж, припарковаться. И третье условие – выезд в город. В новой редакции экзамен по навыкам управления полностью отменяется. В Межрегиональной ассоциации автошкол отмечают, что именно на втором испытании проваливается около половины обучающихся. С одной стороны, ГИБДД сокращает излишние функции, с другой – непонятно, чем это обернется для самих водителей, в том числе тех, кто случайно окажется с кандидатом, который сдает на права.