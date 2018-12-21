Главный финансовый документ будущего года принят в окончательном чтении и направлен на утверждение руководителю республики. — 2018.12.21

А накануне прошло очередное пленарное заседание парламента.

Бюджет 19-го и на плановый период 20-21-го профицитный и по-прежнему социально ориентирован. Доходы прогнозируются в размере 34 миллиардов 207 млн. рублей, расходы – на 33 млн. меньше. Законом учтена поддержка сельхоз_товаро_производителей и реализация программы «Сельский доктор». Основные параметры согласовали еще в первом чтении. Было сказано и о некоторых изменениях. Всего поступило 17 поправок. За исключением некоторых пунктов, все они были учтены. Предусмотрены средства на обеспечение благоустроенными помещениями семей, проживающих в Нальчике и Псычохе. Дополнительно будет субсидирован фонд «Региональный оператор». Документ принят единогласно. В этот же день парламентарии одобрили еще ряд проектов. Среди них- бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года, изменения в избирательное законодательство и проект о развитии горнолыжного туризма на территории КБР.