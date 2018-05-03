Глава республики сегодня поздравил мусульман КБР с наступлением священного месяца Рамадан и началом Великого поста — 2018.05.16





Этот праздник — символ очищения, обновления и возрождения, с ним связаны такие основополагающие ценности, как сострадание и милосердие, добро и справедливость, терпимость и взаимопонимание, отметил Юрий Коков. «Уверен, эти важнейшие духовно-нравственные основы ислама будут и впредь служить развитию межконфессионального сотрудничества, укреплению мира и согласия в нашем обществе». Руководитель региона пожелал мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии здоровья, счастья, благополучия и исполнения светлых надежд.