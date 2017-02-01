Глава Минкавказа Лев Кузнецов побывал на нальчикском заводе «Гидрометаллург» — 2017.02.22





Федеральный министр и члены республиканского кабмина во главе с председателем правительства Алием Мусуковым осмотрели цеха. Льву Кузнецову рассказали об основных этапах производства, а также продемонстрировали конечный продукт – вольфрамовый ангидрид, который используется в тяжелом машиностроении. «Гидрометаллург» — единственное предприятие в России, где занимаются переработкой вольфрамового концентрата, а потому строительство нового завода в Прохладненском районе – проект значимый не только для республики, но и для страны.