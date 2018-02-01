Глава КБР Юрий Коков выразил глубокие соболезнования руководству, народу Республики Дагестан в связи с трагедией в Кизляре — 2018.02.20





«От имени Парламента, Правительства, всех жителей Кабардино-Балкарии выражаю искренние и глубокие соболезнования братскому народу Дагестана, родным и близким жертв вооруженного нападения в Кизляре, повлекшего гибель пятерых ни в чем не повинных мирных граждан. Прошу передать слова поддержки пострадавшим и пожелания скорейшего выздоровления. Уверен, произошедшее сплотит многонациональный народ республики, повысит решимость в борьбе с терроризмом», — говорится в телеграмме соболезнования.