Глава КБР Юрий Коков провел встречу с художественным руководителем и главным дирижером Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии России Виктором Елисеевым — 2018.03.07


Прославленный творческий коллектив сегодня выступит с концертом в Нальчике в рамках юбилейного тура по городам Северного Кавказа, посвященного 45-летию образования ансамбля. Обширный и разнообразный репертуар включает лучшие образцы российской и зарубежной классики, народной песни, старинные и современные музыкальные произведения. Юрий Коков выразил уверенность в том, что зрители республики по достоинству оценят представленную концертную программу.

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— Министрым жэуап ирагъэхьынущ

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Радио КБР 16.00 rus — 2018.03.07

— Глава КБР встретился с руководителем ансамбля Росгвардии и чемпионкой мира по легкой атлетике Марией Ласицкене

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