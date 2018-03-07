Глава КБР Юрий Коков провел встречу с художественным руководителем и главным дирижером Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии России Виктором Елисеевым — 2018.03.07





Прославленный творческий коллектив сегодня выступит с концертом в Нальчике в рамках юбилейного тура по городам Северного Кавказа, посвященного 45-летию образования ансамбля. Обширный и разнообразный репертуар включает лучшие образцы российской и зарубежной классики, народной песни, старинные и современные музыкальные произведения. Юрий Коков выразил уверенность в том, что зрители республики по достоинству оценят представленную концертную программу.