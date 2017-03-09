Глава КБР Юрий Коков провел рабочее совещание по итогам поисково-спасательной операции в Приэльбрусье, где в результате схода лавины погибли семь человек — 2017.03.09





Обращаясь к его участникам, руководитель республики высказался за усиление мер безопасности в курортно-рекреационной сфере КБР, объективное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшей трагедии в Приэльбрусье. В рамках разрабатываемой программы реформирования туристско-рекреационного комплекса республики правительству КБР предложено уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности зон отдыха, создав для этого специальную рабочую группу. С докладами о работе правительственной комиссии КБР по предупреждению и ликвидации ЧС выступили премьер-министр Алий Мусуков, заместитель председателя правительства Владимир Болотоков, руководитель Следственного управления СК РФ по КБР Валерий Устов, заместитель министра внутренних дел Назир Мамхегов, и.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий Залиханов, глава сельского поселения Эльбрус Мусса Джаппуев.