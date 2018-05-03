Глава КБР Юрий Коков провел совещание по вопросам улучшения платежной дисциплины при поставках природного газа потребителям республики — 2018.05.16





Рассматриваемая тема, отметил Коков, остается проблемной на протяжении десятков лет. По итогам 17-го года достигнут определенный рост уровня текущих платежей (почти 66 с половиной процентов против 63 в 2016-м) Эта тенденция сохраняется. В полном объеме обеспечивается оплата за газ учреждениями, финансируемыми из республиканского и местного бюджетов. Удалось добиться практически двукратного увеличения платежей теплоснабжающих организаций. Однако, подчеркнул Глава КБР, кардинально ситуация не улучшается. Наиболее низкие показатели демонстрируют Нальчикская и Майская теплоснабжающие компании, а также «Тырныауз теплоэнерго». На 7 процентов снизился уровень оплаты населением. Наряду с этим, стабильно обеспечивают поступление платежей города Прохладный, Майский, Прохладненский и Черекский районы.

Высокими остаются потери газа в сетях — 17,6 процента. Остро стоят вопросы модернизации теплоэнергетического комплекса городского округа Нальчик и Эльбрусского района в рамках инвестиционной программы «Газпрома». Предстоит принять дополнительные меры по установке кустовых узлов учета, приборов учета в частных домовладениях, усилить претензионно-исковую работу, контроль за исполнением судебных решений по взысканию долгов. Отдельно рассмотрены факты хищений газа, незаконных врезок в магистральную газопроводную сеть (возбуждено шесть уголовных дел, составлено более 2 тысяч административных протоколов), за которыми, по мнению руководителя республики, сложно не увидеть коррупционную составляющую. Внимание глав администраций, руководства «Газпром межрегионгаз Нальчик» обращено на необходимость максимального использования имеющихся резервов, принципиального подхода к подбору и расстановке управленческих кадров, повышения уровня взаимодействия органов власти на местах и территориальных управлений компании-поставщика. Правительству КБР предложено взять на особый контроль погашение задолженности за газ, подготовить рассмотрение вопроса по итогам девяти месяцев текущего года.