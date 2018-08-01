Глава КБР Юрий Коков поздравил Рауля Хаджимба и Анатолия Бибилова с десятилетием признания Россией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. — 2018.08.27

Признание независимости стало важным этапом в становлении государственности новых субъектов международного права. За прошедшие годы при поддержке Российской Федерации в республиках произошли серьезные позитивные перемены в социально-экономическом развитии, но главное — обеспечивается мир и стабильность в регионе. Абхазию, Южную Осетию и Кабардино-Балкарию объединяют давние традиции дружбы и взаимопомощи, многостороннее и долгосрочное экономическое партнерство. От имени Парламента, Правительства, всех жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично сердечно поздравляю Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с этим знаменательным событием. Успехов и процветания братским народам, мира и благополучия!»,- говорится в приветствии.