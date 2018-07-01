Глава КБР Юрий Коков на своей странице в Instagram поздравил экипажи малого противолодочного корабля «Кабардино-Балкария» и многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус», всех российских моряков, ветеранов службы с Днём Военно-Морского Флота России: — 2018.07.30





«На протяжении всей своей истории военные моряки достойно защищают морские рубежи нашей Родины, являются примером мужества, самоотверженности и верности долгу. Жители Кабардино-Балкарии гордятся тем, что на Балтийском и Северном флотах достойно несут вахту МПК «Кабардино-Балкария» и многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», с экипажами которых республика поддерживает тесные связи. Самые искренние поздравления с профессиональным праздником, здоровья, счастья, мира, благополучия, дальнейших успехов в службе на благо нашего Отечества»,- говорится в приветствии.