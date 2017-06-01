Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков поздравил экологов республики с их профессиональным праздником — 2017.06.05





«В этот день мы чествуем специалистов, занятых в природоохранной сфере, представителей научных, волонтёрских организаций, активистов и добровольцев, всех, кто по долгу службы и по призванию содействует большому и очень важному делу – сбережению природного богатства.

Эффективное управление природными ресурсами, улучшение экологической обстановки в числе наиболее значимых приоритетов нашего государства. 2017 год объявлен в России годом экологии. И это хорошая возможность для каждого из нас сделать немало полезного, внести свой личный вклад в это благородное дело.

Уверен, общими усилиями мы добьёмся успеха», — говорится в поздравлении Главы республики.