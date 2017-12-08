Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков посетил объекты производственного и социального назначения трех районов республики — 2017.12.08





Рабочая поездка началась с селения Псынадаха Зольского района, где сдан в эксплуатацию новый селекционно-семеноводческий центр по производству семян сельскохозяйственных культур на 5000 тонн. Стоимость объекта более 133 миллионов рублей. В этом же населённом пункте завершается строительство Дома культуры. Оно ведется в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017-ые и на период до 20 года». Сметная стоимость более 43 миллионов рублей. Объект войдет в строй в этого месяца. В настоящее время заканчиваются отделочные работы зрительного зала на 300 мест, фойе, установка сценического и звукового оборудования. Общая площадь составляет около полутора тысяч квадратных метров. Первыми гостями нового ДК станут дети, участники предстоящих новогодних торжеств. В Баксанском районе одновременно реализуется несколько инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. В селении Жанхотеко благодаря государственному субсидированию запущена роботизированная линия по надою молока. Приобретенное оборудование от лучших зарубежных производителей, современные технологии позволили довести в текущем году надои до 30 кг в сутки на одну фуражную корову. Ожидаемая среднегодовая продуктивность более 8 тыс. кг в год. В ближайших планах предприятия строительство жилья для животноводов, установка второй роботизированной линии. В хозяйстве на откорме 1000 голов КРС и 4600 овец. Сегодня в Тырныаузе состоялось торжественное открытие автостанции пропускной способностью 1000 человек в сутки. Строительство велось в рамках государственно-частного партнерства. Объект соответствует всем требованиям безопасности на транспорте. По оценкам специалистов сдача его в эксплуатацию важный шаг в создание современной транспортной инфраструктуры, улучшения логистической составляющей в зоне Приэльбрусья. Руководитель республики побывал и на самом крупном на юге России Тырныаузском рыбоводческом хозяйстве, где получили первую партию молоди. На площади в пять тысяч квадратных метров расположились 70 бассейнов, отстойники, пруды, в цехах поддерживается оптимальный температурный режим. На проектную мощность завод выйдет в следующем году. Предусмотрено производство порядка 50 тонн осетровой рыбы и более трех тонн пищевой икры в год. Хозяйство способно на сто процентов обеспечить потребности внутреннего рынка в данном виде продукции. Инвестиционные проекты реализованы в установленные сроки — с 2016 по 2017 годы.