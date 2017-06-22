Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков обратился к жителям КБР в связи с Днем памяти и скорби — 2017.06.22





22-е июня – скорбная дата в истории нашего государства. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Мы помним и свято чтим мужество, героизм и стойкость нашего народа, заплатившего за победу над беспощадным и кровавым врагом огромную, невосполнимую цену. Война унесла 27 миллионов жизней советских людей. Более 60-ти тысяч уроженцев Кабардино-Балкарии ушли на фронт, чтобы защитить Родину и мир от фашизма. Свыше сорока тысяч из них не вернулись домой. Мы склоняем головы перед павшими в ожесточенных боях за свободу и независимость нашего Отечества, никогда не забудем подвиг солдат сорок первого, самоотверженность тружеников тыла. Вечная память героям. Здоровья и долголетия нашим ветеранам. Мира и благополучия всем жителям Кабардино-Балкарии!» — говорится в обращении Главы республики.